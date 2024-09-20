Найкращі місця для рафтингу в Україні. Як зробити крок на зустріч бурхливій мрії

Гірські річки України можуть прокотити своїми порогами бережно та турботливо, а можуть подарувати жаданий адреналін та сповнити ваші вихідні яскравими враженнями. Якщо ви давно мрієте про рафтинг, наше сьогоднішнє туристичне дослідження розповість: як це зробити в Україні та, що ви маєте врахувати. Також в нашій статті про найкращі місця для рафтингу в Україні, які зацінять й професіонали. UaPortal про український рафтинг.

Рафтинг клуби Карпат можуть організувати ваші найекстремальніші рафтинг–мрії. Джерело: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпати

Що таке рафтинг?

Сплав гірськими річками на надувному човні (рафт) називається рафтингом. Цим екстремальним видом спорту займаються командами від 2 до 18 осіб. Рафтингом можуть займатися як діти, так і дорослі. Човни для рафтингу спеціальні, вони мають додатковий захист камер та створені з дуже міцного й придатного до підводних скель матеріалів. Ви будете здивовані, але для рафтингу не потрібно вміти плавати, на вас надінуть захисний жилет та дадуть той рівень сплаву, який готові потягнути ви й ваша команда. Рафтинг зовсім не про нерозважливість, скоріше про вміння працювати в команді, хорошу фізичну підготовку, та неймовірні враження від краєвидів.

Рафтинг має свій список необхідних речей, якими вас забеспечать в організованих турах. Джерело: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпати

Що потрібно вміти та мати для занять рафтингом

Бажання це перше, що потрібно для занять рафтингом, але без розвитку фізичної підготовки теж ніяк. Звичайно, тури та клуби коштують грошей. Яку суму підготувати для втілення мрії розповімо в кінці, а зараз про підготовку.

Для складності маршрутів:

1–го та 2–го рівнів, вам потрібно не мати важких дихальних захворювань та мати звичайну фізичну підготовку. Заняття фізкультурою, йогою, бігом дозволять вам насолодитися маршрутом з мінімальним кардіонавантаженням;

3–й рівень маршрутів для рафтингу вимагає гарної фізичної підготовки. Тут додається трохи адреналіну, тому над стресостійкістю також доведеться попрацювати. Ви маєте добре володіти своїм тілом та мати міцні ноги та руки;

4–й рівень складності досить важкий для проходження. До навантаження та адреналіну додається відчуття небезпеки, яке збільшує адреналін у 5 разів. Ваше тіло має слухатися вас, мати можливості витримувати сильне навантаження, а розум весь час знаходитися у стані аналізу та чітких дій;

5–й та 6–й рівень – це вершини спортивних досягнень та досвідчених професіональних команд.

Перед тим, як сідати в човен ви обов’язково маєте навчитися трьох способів греблі та правилам безпеки. На маршрутах 1–го та 2–го рівня складності проводиться інструктаж, який дасть розуміння чіткості дій у різних непередбачуваних обставинах на воді. Також навчать управлятися з веслом. На маршрути вищих рівнів візьмуть лише з досвідом та належною підготовкою.

Якщо ви збираєтеся займатися рафтингом не заради вікендового відпочинку, вам знадобиться:

гідрокостюм;

гідрошкарпетки і спеціальні гідрочеревики;

спеціальні рукавиці;

каска або шолом (обов’язкові атрибути екіпіровки);

страхувальний жилет (їх зазвичай надає компанія, що організовує спуски);

водонепроникні пакети із зіпом для цінних речей.

Якщо ви обираєте рафтингові тури для проби, все спорядження вам видадуть. Тури гарний спосіб зрозуміти, чи дійсно вам хочеться займатися рафтингом і це гарне тестування на фізичну підготовку. Спробувавши, ви розумітимете, як краще вибрати рівень спуску, а не будете ризикувати через найгарніші краєвиди.

Прогулянка Дністром має особливу чарівність та краєвиди. Джерело: https://koruna.ua/

Найкращі місця для рафтингу в Україні

Україна має чудові "тренувальні платформи" для занять рафтингом. Пороги наших стрімких річок сягають 4-го рівня складності та задовольняють як початківців, так і екстремалів. Найкращі напрямки для занять рафтингом включають такі річки як:

річка Чорний Черемош – Карпати;

річка Прут – Карпати;

річка Білий Черемош – Карпати;

річки Чорна та Біла Тиса – Карпати;

рівнинна частина річки Дністер;

нижня течія Південного Бугу;

річки Десна та Рось – Київщина;

річка Тетерів – Житомирщина.

Якщо вас цікавить високий рівень складності, для вас є ділянка між селищем Ямна та водоспадом Пробій.

Помірні ціни на рафтинг в Україні роблять його попклярнішим з кожним роком. Джерело: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпати

Скільки коштує рафтинг в Україні

Організатори рафтинг–турів можуть забезпечити дуже комфортабельний початок вашої мрії. В їх спорядженні є не лишень сплави на надувних човнах, а й байдарки та катамарани. Харчування, проживання та уся необхідна атрибутика буде включена в тур. Це можуть бути бурхливі вихідні, або ціла рафтинг-відпустка.

Одноденні рафтинг–тури в Карпатах починаються з позначки 800 – 1100 грн з особи. Такі тури чудова нагода випробувати себе та наповнити свої вихідні цікавими враженнями.

Дводенні тури починаються від 1 500 – 4 000 грн та включають транспорт з конкретного міста та додаткові гастрономічні та екскурсійні враження;

Триденні тури стартують з позначки 5 500 – 7 000 грн та їх наповненість варта цілої тижневої відпустки.

Рафтинг клуби в Карпатах також пропонують свої готові сплави на рафтах, каяках та катамаранах від 1 000 грн з особи. Однак, вам доведеться самостійно дістатися бази, або доплатити за трансфер з найближчих зручних містечок, такі як Верховина, Ворохта, Яремче, Татаров, Буковель чи Дземброня.

Столиця пропонує свої рафт-клуби для дорослих та дітей, які базуються в районі Гідропарка. Школи підпорядковуються Федерації рафтингу України та Академії гребельного спорту України.

UaPortal бажає вам здійснення мрій та чудового сплаву мальовничими річками України. Раніше ми писали що потрібно знати про Диканьку та які напрямки туризму варто спробувати вже в цьому році.