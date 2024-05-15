Лучшее бесплатное домашнее удобрение для гортензий назвали садоводы: когда и как вносить

Все садоводы, которые выращивают гортензии стремиться, чтобы кусты были пышными и красиво цвели. Для этого есть простое нехитрое действие – попробуйте это простое домашнее удобрение из банановой кожуры.

Гортензии – настоящее украшение любого сада. Их пышные цветы бывают разных оттенков, и чтобы цветение было максимально обильным, нужно правильное удобрение.

Лучшее время для подкормки гортензий – весной, перед началом летнего цветения. Один из важнейших элементов, стимулирующих рост цветов, – это калий, пишет Express.

Это удобрение "даст вашим цветам дополнительное количество питательных веществ без ущерба".

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Банановая кожура – это природный источник калия, который необходим для общего здоровья растений. Она помогает регулировать поглощение воды, способствует прочному развитию корней и улучшает цветение и плодоношение. Банановая кожура разлагается медленно, поэтому служит источником долгосрочного питания для ваших растений.

Это удобрение не только укрепит ваши гортензии, но и может отпугнуть вредителей, таких как паутинный клещ и тля, не переносящие запах банана.

Как сделать удобрение из банановой кожуры:

Вам понадобится банка с крышкой, кожуры из бананов и вода.

Собирайте спелые банановые шкурки и храните их в контейнере. Когда у вас будет достаточно шкурок, нарежьте их ножницами и поместите в банку. Залейте шкурку водой, чтобы она полностью погрузилась. Закройте банку крышкой и дайте настояться в течение 3-7 дней. Храните домашнее банановое удобрение в холодильнике до 2 недель.

Как использовать удобрение из бананов:

Добавьте одну часть бананового удобрения к пяти частям воды в лейку. Полейте гортензии разбавленным удобрением. Закопайте кусочки банановой кожуры вокруг основания цветка. Они медленно разлагаются, обеспечивая постоянное поступление калия.

Узнайте, чем нужно подпитывать гортензию, чтобы получить красивые голубые цветы.

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