Лидером оказался пес Патрон: эксперты назвали топ-3 пород собак, живущих дольше всех

Исследование, проведенное британскими учеными, подтвердило, что собаки маленьких пород обычно живут дольше, чем более крупные животные. Также было определило виды, которые в среднем проживают продолжительнее других.

Используя обширную базу данных с информацией о более чем двух миллионах домашних животных, Королевский ветеринарный колледж смог установить средние показатели продолжительности жизни для самых популярных пород в Великобритании. Эти данные были опубликованы в издании Scientific Reports. Анализировалась информация о 30 563 собаках, которые умерли в течение периода с 1 января 2016 года до 31 июля 2020 года, пишет The Scotsman.

В списке собак-долгожителей лидируют такие породы, как джек-рассел-терьер, йоркшир-терьер и стаффордширский бультерьер.

Стаффордширский бультерьер. Источник: wikipedia Стаффордширский бультерьер. Источник: wikipedia

Стаффордширский бультерьер занял третье место топ-у. Эксперты отмечают, что эта порода приобретает популярность в последнее время. Согласно исследованиям, стаффордширские бультерьеры имеют среднюю продолжительность жизни около 11,33 лет.

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йоркшир-терьер. Источник: wikipedia йоркшир-терьер. Источник: wikipedia

Йоркшир-терьер, согласно научным исследованиям, занял второе место, со средней продолжительностью жизни 12,54 года.

джек-рассел-терьер. Источник: wikipedia джек-рассел-терьер. Источник: wikipedia

На первом месте среди долгожителей оказался джек-рассел-терьер, который, как установили исследователи, в среднем может прожить 12,72 года. Самым известным представителем этой породы в Украине является всем известный ДСНСовец пес Патрон.

Напомним, ранее были названы топ-3 лучшие породы собак для семей с детьми.

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