Личные границы и воплощение мечтаний: в чем связь

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши личные границы постоянно нарушаются?

Большинство из нас сталкиваются со страхами, когда дело доходит до защиты своих границ. И каждый раз, выбирая не защищать свои границы, цена этого выбора – ваше счастье и несбыточные мечты.

5 страхов в защите личных границ:

Страх 1. Критика и осуждение

Вы пытаетесь всем угодить, чтобы казаться "хорошей"

Страх 2. Конфликты

Стремясь избежать какой-либо конфронтации, вы готовы сегодня говорить одно, а завтра совсем другое, подстраиваясь под разных людей.

Страх 3. Выбор

Это ведь принятие на себя ответственности за последствия. Лучше такого избегать

Страх 4. Неудачи

Когда вы боитесь неудачи, на самом деле вы боитесь мнений о себе в тот момент "я неудачник", "я недостаточна", "я не может"

Страх 5. Собственные чувства и эмоции

Вы не знаете, как с ними обращаться, как справляться и выражать. Поэтому подавляете

Если внимательно посмотреть на эти страхи, то можно заметить, что будто вы идете по легкому пути

Однако за этот удобный выбор вы расплачиваетесь несбывшимися мечтами и отложенным на неопределенный срок собственным счастьем

Слишком высока цена, согласны?