Летом может быть дефицит витамина D: что делать

Все привыкли полагать, что витамины поступают в наш организм исключительно из продуктов, которые мы потребляем. Но есть уникальный витамин, который человек может получать напрямую от солнца – это витамин D.

Таким образом, покрывается до 80-90% потребностей в форме витамина D3. А остальное – обеспечивается пищей, содержащей биологически активную форму в виде витамина D2.

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Вітамін D тримає під контролем засвоєння кальцію, фосфору. Наприклад, без нього засвоюється лише 10-15% кальцію з їжі.

Він зміцнює кісткову і м'язову тканину, допомагає боротися з депресією, протистояти вірусам і бактеріям, шкірним захворюванням і діабету.

Крім того дефіцит вітаміну сприяє виникненню:

- синдрому хронічної втоми,

- захворювань щитоподібної та прищитоподібних залоз,

- астмі,

- остеопорозу,

- туберкульозу,

- хворобі Альцгеймера,

- ожирінню.

За різними оцінками від 50 до 90% дітей і дорослих мають його нестачу. Низький рівень вітаміну D асоціюють з частими переломами, проблемами з серцем, артеріальною гіпертензією та деякими онкологічними захворюваннями.

Навіть на весні та влітку може бути дефіцит вітаміну D.

Чому це відбувається?

На жаль, ми не буваємо достатньо на сонці, а наша їжа може бути бідною на цей вітамін. Крім того, ефективність синтезу шкірою вітаміну зменшується з віком, при гострих, а особливо - при хронічних захворюваннях печінки і нирок.

Це викликає тривогу, оскільки дефіцит вітаміну D є одним з найбільш поширених чинників появи проблем зі здоров'ям у світі.

Влітку, щоб отримати денну кількість вітаміну, не потрібно смажитися на сонці годинами, цілком достатньо 10-15 хвилин.

Однак за умови, що ви:

- перебуваєте 15 хв. на сонці з відкритими кінцівками,

- на сонці знаходитесь в сонячні дні, між 10 і 15 годинами,

- не використовуєте крем з УФ-фільтрами, який блокує синтез вітаміну D3.

Необхідно бути дуже акуратними під час перебування на сонці, особливо людям зі світлою шкірою. Сонячні ванни приймайте дозовано - до 15 хвилин. Не забувайте, що УФ-випромінювання є канцерогенним фактором.

Важливо те, що в нашій географічній зоні синтез вітаміну D шкірою може відбуватися тільки з квітня по жовтень. В цей період здорові дорослі люди отримають достатньо вітаміну D, якщо будуть дотримуватися правил.

В інші періоди року його буде створюватися менше. Зрештою, запасів, що зберігаються в жировій тканині, вистачає практично на весь зимовий період. Правда це не виключає збалансованого харчування з достатнім вмістом вітаміну D2 в їжі.

Літнім людям та старше 75 років, вагітним, в період лактації, жінкам, що планують вагітність потрібно знати концентрацію вітаміну D в крові - у них можливий його дефіцит.

Літо - відмінний період для насичення організму вітаміном D3 - дуже важливої субстанції для здоров'я.