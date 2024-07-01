Лето требует легких текстур: чем заменить тональный крем в жару

Лето – это не только время беззаботного отдыха, но и настоящее испытание для макияжа. Жара и повышенная влажность могут негативно влиять на его стойкость, а плотное покрытие тонального крема часто провоцирует появление жирного блеска, укупоривает поры и приводит к высыпаниям.

A Relaxed Gal предлагает вам альтернативы тональному крему, которые помогут сохранить ровный тон кожи без ощущения тяжести:

Легкие формулы и многофункциональные продукты:

Тональные основания с легким покрытием: обеспечивают естественное выравнивание тона, не создавая эффекта маски. Многие содержат SPF, что защищает кожу от вредного воздействия солнца.

обеспечивают естественное выравнивание тона, не создавая эффекта маски. Многие содержат SPF, что защищает кожу от вредного воздействия солнца. BB-кремы: сочетают увлажняющие, тонирующие и солнцезащитные свойства, питают и матируют кожу.

сочетают увлажняющие, тонирующие и солнцезащитные свойства, питают и матируют кожу. CC-кремы: кроме выравнивания тона и увлажнения, корректируют недостатки кожи, такие как покраснение, тусклость и пигментация.

кроме выравнивания тона и увлажнения, корректируют недостатки кожи, такие как покраснение, тусклость и пигментация. Минеральные пудры: имеют легкую текстуру, хорошо матируют кожу и не забивают поры.

Увлажняющий крем с оттенком:

Не путайте его с тональным кремом! Увлажняющий крем с оттенком имеет легкую пигментацию, которая лишь немного выравнивает тон кожи, придавая ей свежий и сияющий вид.

Он не перекроет темные пигментные пятна, акне и прочие выраженные недостатки.

Преимущества использования альтернатив тональному крему:

Легкость и комфорт на лице.

Увлажнение и питание кожи.

Защита от солнца (SPF).

Уход за проблемной кожей (некоторые продукты обладают антибактериальными свойствами).

Создание природного макияжа.

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