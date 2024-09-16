Лазанья с индейкой: вкусное семейное блюдо
Семейное блюдо, которое сметают с тарелки через 5 минут, поэтому приглашайте к приготовлению семью!
Форма 32/32см
Тесто:
200г муки
2 яйца
1 желток
Болоньезе из индейки:
500г бедро индейки
130г лук
100г морковь
100г очищенное яблоко
50г стебель сельдерея
15г чеснок
400-500г томаты в соке (пеллате)
60г сухое вино
Масло, соль, перец, орегано, шалфей
Можно добавить 75г сладкого перца, травы можно брать сухие.
Бешамель:
600г жирное молоко
45 мука
70г масла
6г соли, мускатный орех
Когда собираем:
-масло дополнительно
-250-300г моцареллы
-60-70г пармезан
Тесто: яйца смешиваем вилкой и выливаем в обычную муку, замешиваем тесто. Даем ему постоять пол часа под пленкой.
Раскатываем (валкуем) тоненько, нарезаем кусками на палец меньше формы, и буквально минуту отвариваю в хорошо подсоленной воде. Смазываю растительным маслом.
Должен выйти на минимум на 3 слоя.
Индейка:
Облегчаю труд - все перекручиваю через мясорубку, но не смешиваю, потому что обжариваю на масле поочередно:
-морковь,
-лук,
-сельдерей, чеснок.
-яблоко,
Добавляю томаты, вино, соль, специи и травы и тушу около 45 мин.
В форму для запекания на дно даю растительное масло и немного бешамеля, кладу тесто, на него половину рагу и треть бешамеля и треть моцареллы. Снова слой теста, и все повторить, сверху слой теста и соус и оставшиеся моцарелла, тертый пармезан и масло для лучшей корочки.
Запекал около 25 минут при 180 градусах.
Вы можете делать и повыше – больше слоев теста, но пропорционально распределяйте соусы!
Можно делать заранее, держать 3 дня в холодильнике, а запекать уже, когда надо!
Пармезан можно заменить выдержанным сыром!