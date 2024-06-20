Лайфхак для тех, кто на диете: как употреблять сезонные фрукты и худеть

Лайфхак для тех, кто на диете – не обращайте внимание на калорийность фруктов! Вопрос не в калориях, а в способности поднимать уровень инсулина в крови. Это означает, что фрукты мы должны выбирать с низким гликемическим и инсулиновым индексами — эти две цифры важнее ккал.

Кстати, эффективнее всего помогают худеть ягоды, которые держат инсулин под контролем.

Порции 200-300 г в первой половине дня будет достаточно.

Идеальное время – второй завтрак.