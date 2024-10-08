Курица с овощами в беконе
Если ищете идеальное блюдо, которое готовится быстро, этот рецепт для вас. Нежное куриное филе, сочные овощи и хрустящий бекон создают неповторимый тандем, который станет вашим любимым.
Ингредиенты:
• Бекон – 200 г;
• Филе куриное – 500 г;
• Картофель - 300 г;
• Помидоры – 200 г;
• Лук – 100 г;
• Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Выложите бекон в форму так, чтобы им можно было прикрыть начинку.
2. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки. Картофель, помидоры и лук нарежьте колечками.
3. Выложите кусочки куриного филе в форму. Сверху добавьте слой картофеля, посолите и поперчите. Далее выкладывайте помидоры и лук.
4. Заверните начинку в бекон.
5. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, примерно 30-40 минут.
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