Куриные голени в панировке с картофелем во фритюре

Друзья, это блюдо вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Добавьте немного зелени или салата и получайте вкусный обед или ужин.

Готовим во фритюре.

Будьте внимательны и выбирайте только качественное рафинированное масло.

Хочу дать вам несколько советов по использованию растительного масла, чтобы приготовление блюда было безопасным и вкусным.

Нельзя перегревать масло выше 175* с точки зрения безопасности (чтобы оно не вспыхнуло).

Как определить температуру?

- Можно присмотреться на поверхность масла, если в воздухе уже есть едва заметное марево (еще не дымок), то оно уже достаточно нагрелось и нужно убрать огонь.

- Можно использовать кулинарный термометр.

- Или осторожно взять зубочистку и немного погрузить в масло, если вокруг зубочистки уже появляются пузырьки – масло готово к фритюру.

После приготовления блюда и охлаждения масла его можно процедить и использовать повторно. (суммарно до 11 часов жарки во фритюре).

Рецепт рассчитан на 6 куриных голеней

300 г картофеля

100 г твердого сыра

соль, перец (по вкусу)

укроп

2 яйца

Панировка:

2 яйца

соль

кукурузные чипсы (начос) соленые

Для фритюра:

Масло подсолнечное рафинированное

Ножки подсаливаем и запекаем в духовке 180 градусов до готовности.

Когда остынут, счищаем мясо с кости, мелко нарезаем.

Отвариваем картофель до готовности, сливаем всю воду, добавляем мелко нарезанный укроп, солим, перчим по вкусу, и толчем до консистенции пюре. В пюре добавляем мясо и натертый творог, перемешиваем.

Для панировки измельчаем кукурузные чипсы.

Берем зачищенную косточку и фарш из картофеля с мясом, формируем на кости вид голени.

Опускаем в яйцо, затем в панировку и в разогретое рафинированное подсолнечное масло, жарим 3-4 минуты.

Все готово! Готовьте с удовольствием 💛