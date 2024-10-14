Куриные голени в панировке с картофелем во фритюре
Друзья, это блюдо вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Добавьте немного зелени или салата и получайте вкусный обед или ужин.
Готовим во фритюре.
Будьте внимательны и выбирайте только качественное рафинированное масло.
Хочу дать вам несколько советов по использованию растительного масла, чтобы приготовление блюда было безопасным и вкусным.
Нельзя перегревать масло выше 175* с точки зрения безопасности (чтобы оно не вспыхнуло).
Как определить температуру?
- Можно присмотреться на поверхность масла, если в воздухе уже есть едва заметное марево (еще не дымок), то оно уже достаточно нагрелось и нужно убрать огонь.
- Можно использовать кулинарный термометр.
- Или осторожно взять зубочистку и немного погрузить в масло, если вокруг зубочистки уже появляются пузырьки – масло готово к фритюру.
После приготовления блюда и охлаждения масла его можно процедить и использовать повторно. (суммарно до 11 часов жарки во фритюре).
Рецепт рассчитан на 6 куриных голеней
300 г картофеля
100 г твердого сыра
соль, перец (по вкусу)
укроп
2 яйца
Панировка:
2 яйца
соль
кукурузные чипсы (начос) соленые
Для фритюра:
Масло подсолнечное рафинированное
Ножки подсаливаем и запекаем в духовке 180 градусов до готовности.
Когда остынут, счищаем мясо с кости, мелко нарезаем.
Отвариваем картофель до готовности, сливаем всю воду, добавляем мелко нарезанный укроп, солим, перчим по вкусу, и толчем до консистенции пюре. В пюре добавляем мясо и натертый творог, перемешиваем.
Для панировки измельчаем кукурузные чипсы.
Берем зачищенную косточку и фарш из картофеля с мясом, формируем на кости вид голени.
Опускаем в яйцо, затем в панировку и в разогретое рафинированное подсолнечное масло, жарим 3-4 минуты.
Все готово! Готовьте с удовольствием 💛