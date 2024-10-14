Курячі гомілки в паніровці з картоплею у фритюрі

Друзі, ця страва смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді. Додайте трохи зелені чи салату і отримуйте смачний обід чи вечерю.

Готуємо у фритюрі.

Будьте уважні і обирайте тільки якісну рафіновану олію.

Хочу дати вам декілька порад по використанню олії, щоб приготування страви було безпечним та смачним.

Не можна перегрівати олію вище 175* з погляду безпеки (щоб вона не спалахнула).

Як визначити температуру?

- Можна придивитись на поверхню олії, якщо в повітрі вже є ледь помітне марево (ще не димок), то вона вже досить нагрілась і треба прибрати вогонь.

- Можна використовувати кулінарний термометр.

- Або обережно взяти зубочистку і трошки занурити в олію, якщо навколо зубочистки вже з’являються бульбашки – олія готова до фритюру.

Після приготування страви і охолодження олії її можна процідити та використовувати повторно. (сумарно до 11 годин смаження у фритюрі).

Рецепт розрахований на 6 курячих гомілок

300 г картоплі

100 г твердого сиру

сіль, перець (за смаком)

кріп

2 яйця

Панірування:

2 яйця

сіль

кукурудзяні чіпси (начос) солоні

Для фритюру:

Олія соняшникова рафінована

Ніжки підсолюємо та запікаємо в духовці 180 градусів, до готовності.

Як охолонуть, зчищаємо м’ясо з кістки, дрібно нарізаємо.

Відварюємо картоплю до готовності, зливаємо всю воду, додаємо дрібно нарізаний кріп, солимо, перчимо до смаку, і товчемо до консистенції пюре. У пюре додаємо м’ясо та натертий сир, перемішуємо.

Для паніровки подрібнюємо кукурудзяні чіпси.

Беремо зачищену кісточку та фарш із картоплі з м’ясом, формуємо на кістці вид гомілки.

Опускаємо в яйце, потім в паніровку та в розігріту рафіновану соняшникову олію, смажимо 3-4 хвилини.

Все готово! Готуйте із задоволенням 💛