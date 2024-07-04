Кто из водителей проедет такой перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестка.

Какой автомобиль проедет такой перекресток первым, а какой – последним? Об этом рассказали pdr2024tests.

В примере приведены два легковых автомобиля – красный и белый, а также грузовик. Каждый из водителей хочет пересечь перекресток.

Читайте также: Должен ли водитель уступить дорогу фиолетовому авто при перестраивании: задача на знание ПДД (видео)

В таком случае водитель грузовика должен выехать с грунтовой дороги. Таким образом, он находится на второстепенной дороге, поэтому вынужден дать дорогу транспортным средствам на главной дороге.

Белые и красные автомобили двигаются во встречном направлении по равнозначной дороге. Согласно пункту 16.13 ПДД, водитель белого авто пропустит красный автомобиль и проедет перекресток вторым.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!