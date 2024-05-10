Кто из водителей должен уступить дорогу на подъеме: задача на знание ПДД (видео)

Многие водители нарушают ПДД во время подъема и спуска по горным дорогам. В частности, так происходит из-за игнорирования знаков.

Водитель какого автомобиля должен дать дорогу в такой ситуации? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

В примере виден дорожный знак 1.6 "Крутой подъем". Он предупреждает о приближении к подъему.

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Согласно ПДД, на горных дорогах и крутых спусках, где встречный разъезд затруднен, водитель транспортного средства, двигающегося на спуск, должен дать дорогу движущемуся вверх водителю.

Поэтому в данной ситуации водитель грузового автомобиля должен дать дорогу легковому автомобилю.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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