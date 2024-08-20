Крымскотатарские чебуреки: рецепт
Чиберек Крымскотатарская кухня
Обычно используют баранину - но можно и сыр и любые другие начинки. Когда-то, очень очень давно, я ел самый вкусный свой чебурек – который был с мясом, томатами и сыром сразу и именно в Крыму!
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто:
-500г муки + на подпил
-260г воды (кипятка)
-25г водки
-15г масла
-соль
Фарш:
-400г мясного фарша (говядина или баранина)
-1 большой томат (180-200г)
-2 луковицы (200г)
-120г сыра
-соль, перец
Рафинированное масло без запаха для жарки примерно 1 литр (но не выбрасывайте его – охладить и процедить)
Готовим
Делаем тесто:
- беру муки, добавляю соль, масло и водку и заливаю кипятком.
- перемешиваю деревянной лопаткой, а затем и руками. оставляю остыть под пленкой.
- тесто должно быть приятно эластичным, но не очень тугое и не очень мягкое.
Фарш:
я обожаю с помидорами и сыром. Поэтому взял мясо, перекрутил на мясорубке,
натер на терке лук, целый томат. Добавил натертый сыр – типа моцарелла или гауда,
Соль и черный перец.
Фарш получился очень сочный (можно делать все и в блендере, но томат лучше на терке)
Формируем чебуреки:
- на столе хорошо, тоненько раскатал кусочек теста, добавляя муку, и вырезал круг с помощью крышки.
- положил хорошую ложку фарша, залепил края и закрепил дополнительно вилкой. (иногда можно немного надувать чибрек чтобы он был еще больше надут когда готовим)
- разогреваю масло на достаточно большом огне, проверяю как жарится кусочек теста
- в масло кладу по 1 шт и жарю около минуты с одной стороны и с другой.
ЧИБРЕК готов, когда он начинает "надуваться" - это признак того, что внутри закипела начинка, тогда его надо быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку или на решетку, чтобы стекало лишнее масло.
Кушать лучше сложив пополам, так чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок.