Коварный тест на IQ: найдите 4 треногих коня на картинке за 9 секунд

IQ тесты являются одними из популярнейших тестов в Интернете для проверки умственных возможностей. Эти увлекательные испытания основаны на предпосылке поиска скрытого объекта на изображении в течение определенного лимита времени.

Такие задачи-головоломки популярны среди пользователей сети, потому что они обеспечивают быстрый способ заняться и сократить время. Об этом сообщает Jagran Josh.

На картинке изображена сетка бегущих лошадей. Хотя большинство лошадей на картинке имеют 4 ноги, на картинке есть 4 треногих коня, которых нужно отыскать за 9 секунд.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Это сложное испытание, поэтому пристально смотрите на изображение. Если обратите внимание на детали изображения, вы сможете быстро определить этих лошадей.

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Читатели, заметившие четырех трехногих лошадей, имеют самый высокий уровень зрительного интеллекта. Тем, кто не мог, нужно выполнять дополнительные задачи, чтобы улучшить остроту зрения. Также просмотрите ответ ниже:

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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