Підступний тест на IQ: знайдіть 4 триногих коня на картинці за 9 секунд

IQ тести є одними з найпопулярніших тестів в Інтернеті для перевірки розумових можливостей. Ці захопливі випробування засновані на передумові пошуку прихованого об’єкта на зображенні протягом певного ліміту часу.

Такі завдання-головоломки популярні серед користувачів мережі, тому що вони забезпечують швидкий спосіб зайнятися та скоротати час. Про це повідомляє Jagran Josh.

На картинці зображена сітка коней, що біжать. Хоча більшість коней на картинці мають 4 ноги, на картинці є 4 триногі коні, яких потрібно відшукати за 9 секунд.

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

Це складне випробування, тому уважно дивіться на зображення. Якщо звернете увагу на деталі зображення, зможете швидко визначити цих коней.

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Читачі, які помітили чотирьох триногих коней, мають найвищий рівень зорового інтелекту. Тим, хто не міг, потрібно виконувати додаткові завдання, щоб покращити гостроту зору. Також перегляньте відповідь нижче:

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

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