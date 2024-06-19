Кошки бывают не только милыми: топ-5 самых агрессивных пород

Коты иногда проявляют неприязнь, агрессию и упрямство даже без видимых на то причин. Такое поведение может быть связано с породой животного. Поэтому, выбирая будущего четвероногого друга, стоит принять во внимание эти особенности.

Чтобы узнать, какие породы кошек обычно менее дружелюбны, ознакомьтесь со следующим списком, который подготовила для вас команда UAportal.

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Сиамские кошки известны своей злопамятностью и склонностью к мести. Они не выдерживают излишнего внимания, неуважительного отношения, вмешательства в их территорию или к их пище. Нарушение личных границ кота может спровоцировать агрессивную реакцию, поэтому владельцы этой породы часто имеют царапины. Мейн-куны – это умные и обычно дружелюбные создания, которым не нравится оставаться одним на длительное время. Иногда они могут быть непредсказуемыми и проявлять агрессию, в частности к незнакомцам. Бенгальские кошки требуют много внимания и нежности с детства иначе они могут вырасти неуправляемыми. Они плохо реагируют на грубый тон и крик, что может привести к агрессивному поведению. Британские кошки не любят, когда их берут на руки без их желания и чрезмерно гладят. Неправильное обращение с ними быстро приведет к царапинам и укусам. Сибирские коты – это большие и пушистые животные, которые часто хотят дружить только с одним хозяином. Они очень лояльны и нуждаются в общении, но слишком настойчивое внимание может спровоцировать агрессивное поведение.

Напомним, ранее ветеринары рассказывали о 5 породах собак, которые имеют плохой характер или часто болеют.

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