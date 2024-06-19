Коти бувають не тільки милими: топ-5 найбільш агресивних порід

Коти іноді проявляють неприязнь, агресію та впертість навіть без видимих на те причин. Така поведінка може бути пов'язана з породою тварини. Тому, обираючи майбутнього чотириногого друга, варто взяти до уваги ці особливості.

Щоб дізнатися, які породи котів зазвичай менш дружелюбні, ознайомтеся з наступним списком, який підготувала для вас команда UAportal.

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Сіамські коти відомі своїм злопам'ятством та схильністю до помсти. Вони не витримують зайвої уваги, нешанобливого ставлення, втручання у їхню територію чи до їхньої їжі. Порушення особистих меж кота може спровокувати агресивну реакцію, тому власники цієї породи часто мають подряпини. Мейн-куни – це розумні та зазвичай доброзичливі створіння, яким не подобається залишатися самим на тривалий час. Іноді вони можуть бути непередбачуваними та проявляти агресію, зокрема до незнайомців. Бенгальські коти потребують багато уваги та ніжності з малечку інакше вони можуть вирости некерованими. Вони погано реагують на грубий тон і крик, що може призвести до агресивної поведінки. Британські коти не люблять, коли їх беруть на руки без їхнього бажання і надмірно гладять. Неправильне поводження з ними швидко призведе до подряпин і укусів. Сибірські коти – це великі й пухнасті тварини, які часто хочуть дружити лише з одним господарем. Вони дуже лояльні і потребують спілкування, але занадто наполеглива увага може спровокувати агресивну поведінку.

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