Кому из водителей запрещено развернуться в такой ситуации: тест на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время выполнения разворота на перекрестках. В частности, так происходит на перекрестке, где одна из дорог имеет одностороннее движение.

Кому из водителей запрещено совершить разворот в этой ситуации? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Водитель красного автомобиля выезжает на дорогу с односторонним движением. Он имеет право проехать прямо, повернуть налево или выполнить разворот.

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Водитель синего автомобиля двигается по дороге с односторонним движением. Он может двигаться в любом направлении, кроме обратного. Если он совершит разворот на дороге с односторонним движением, он окажется на полосе встречного движения.

Водитель белого автомобиля может проехать прямо, повернуть направо и выполнить разворот. Выезд на дорогу с односторонним движением не запрещает ему совершить разворот.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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