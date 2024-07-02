Кому из водителей можно выполнить разворот со следующими знаками: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании знаков при выполнении разворота.

Кому из водителей в этой ситуации запрещено выполнить разворот? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, на котором сразу три водителя хотят выполнить разворот. Однако один из водителей нарушит правила, если совершит этот маневр.

Водителю синего автомобиля дорожным знаком запрещен поворот налево. Впрочем, знак не запрещает выполнение разворота.

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Водителю белого авто можно выполнить только поворот направо или налево, согласно знаком. В таком случае ему разрешено выполнить разворот.

Водитель зеленого автомобиля не может выполнить разворот, поскольку двигается по дороге с односторонним движением. Если он совершит разворот, то окажется на полосе встречного движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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