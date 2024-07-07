Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Кому должен уступить водитель белого автомобиля на таком перекрестке? Об этом рассказали pdr2024tests.

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог подъехали два автомобиля, трамвай и велосипедист. Все проезжают прямо, кроме белого автомобиля, который слева.

На таком перекрестке водители обязаны разъезжаться по пункту ПДД 16.12. В частности, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.

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На любом нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество над нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге. Следовательно, трамвай проедет первым.

Согласно ПДД, водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синей машины. В то же время он должен пропустить велосипедиста, поскольку он является препятствием справа.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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