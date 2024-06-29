Комнатные растения начали увядать: чего им не хватает и как спасти их чесноком

Если ваши комнатные растения увядают и теряют свою былую красоту, не торопитесь выбрасывать их. Чеснок, который вы, вероятно, всегда имеете под рукой на кухне, может стать спасителем для ваших отчаявшихся зеленых друзей.

Этот простой, но эффективный совет может помочь вашим комнатным растениям снова расцвести благодаря своим уникальным свойствам, пишет santeplusmag.com.

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Чем полезен чеснок для комнатных растений?

Стимулирует рост: Чеснок содержит серу, которая является важным питательным веществом для растений. Она способствует обильному цветению и здоровому росту.

Защищает от вредителей: Сильный запах чеснока отпугивает таких вредителей, как тля и мухи, действуя как природный репеллент.

Укрепляет иммунитет: Чеснок обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогают растениям бороться с болезнями.

Как приготовить чесночный раствор для комнатных растений

Вам понадобится литр воды, 3 зубчика чеснока, стеклянная миска, таблетка янтарной кислоты.

Инструкция:

Растворите таблетку янтарной кислоты в горячей воде. Добавьте измельченный чеснок в горячую воду. Перелейте смесь в стеклянную тарелку и оставьте настаиваться на 24 часа.

Как использовать чесночный раствор:

Опрыскивание: Разбавьте чесночный раствор водой в пропорции 1:1 и опрыскивайте листья растений.

Полив: Добавьте несколько столовых ложек чесночного раствора в воду для полива.

Замачивание корней. Замочите корни растения в чесночном растворе на 30 минут перед посадкой или пересадкой.

Перед использованием чесночного раствора на комнатных растениях протестируйте его на небольшом участке листьев, чтобы убедиться, что они не вызывают ожогов.

Храните чесночный раствор в холодильнике и используйте его в течение недели.

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