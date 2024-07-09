Кого на перекрестке должен пропустить водитель белого автомобиля: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Какое транспортное средство уступит водитель белого автомобиля на таком перекрестке? Об этом рассказали pdr2024tests.

На перекрестке, оборудованном светофором, водитель синего авто поворачивает направо, водитель белого автомобиля – налево, а трамвай едет прямо. В задаче виден зеленый сигнал, разрешающий движение по всем направлениям.

Ошибкой будет считать, что поскольку движение разрешено всем, то в силу вступают знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". При работающем светофоре на знаки приоритета не обращают внимания.

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Согласно пункту ПДД 16.7 трамвай имеет преимущество движения над нерельсовыми транспортными средствами. В свою очередь пункт 16.6 ПДД отмечает, что при повороте налево на зеленый сигнал светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении и поворачивают направо.

Поэтому водитель белого автомобиля должен дать дорогу трамваю и водителю синего автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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