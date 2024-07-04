Когда совсем нет времени: рецепт малинового варенья-пятиминутки

Мечтаете об ароматном малиновом варенье, тающем во рту, но не хотите тратить много времени на кухне? Этот рецепт создан как раз для вас! Благодаря простой технологии "пятиминутки" вы получите прекрасное лакомство с насыщенным вкусом всего за 5 минут кипения. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 3 пол-литровых банка):

Малина – 1200 г

Сахар – 700 г

Подготовка:

Переберите малину, удалите плодоножку. В чистую кастрюлю выкладывайте малину и сахар слоями, завершая сахаром. Оставьте на 3-4 часа при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Когда у кастрюли появится малиновый сок, поставьте ее на плиту на слабый огонь. Осторожно помешивайте, пока сахар не растворится. Доведите варенье до кипения, снимите пену. Варить 5 минут. Для удаления косточек протрите варенье через сито ложкой или лопаткой. Снова доведите до кипения. Снимите варенье с огня и немедленно разлейте по стерилизованным банкам. Плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном, укутайте в одеяло и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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