Клубника не будет касаться почвы и не будет гнить: простой лайфхак с чулками

Иногда старые ненужные вещи могут обрести новую жизнь на даче или приусадебном участке. В частности, это касается старой одежды, обладающей эластичным свойством.

Эксперты поделились, как старые капроновые чулки, или тянущиеся вещи могут стать отличным помощником в выращивании клубники.

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Как известно, когда ягоды клубники касаются почвы, их могут атаковать вредители, или они начинают гнить. Если подвязать кустики клубники, проблему можно устранить.

Для этого нужно нарезать старые колготки широкими кольцами (можете взять любые старые эластичные вещи из гардероба и нарезать полосками и образовать кольца).

Наденьте эти кольца на каждый куст клубники, собирая листья и ягоды в пучок, словно завязываете резинкой волосы. Важно разместить ягоды клубники так, чтобы они не касались земли, а лежали на листе или капроновом фиксаторе.

Что делать, чтобы клубника не гнила. Источник: Скриншот с видео @user-wh7cj5pw6v Что делать, чтобы клубника не гнила. Источник: Скриншот с видео @user-wh7cj5pw6v

Что делать, чтобы клубника не гнила. Источник: Скриншот с видео @user-wh7cj5pw6v Что делать, чтобы клубника не гнила. Источник: Скриншот с видео @user-wh7cj5pw6v

Этот метод защищает ягоды от гниения, улучшает доступ воздуха и освещение, так как листья расположены в пучке, обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и доступ солнечного света к ягодам. К тому же капрон мягкий, поэтому не повреждает стебли и листья.

Напомним, мы уже писали, как подкормить клубнику йодом.

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