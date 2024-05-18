Полуниця не торкатиметься ґрунту й не буде гнити: простий лайфхак з панчохами

Інколи старі непотрібні речі можуть знайти нове життя на дачі чи присадибній ділянці. Зокрема, це стосується старого одягу, що має еластичну властивість.

Експерти поділилися, як старі капронові панчохи, або речі, що тягнуться, можуть стати чудовим помічником у вирощуванні полуниці.

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Як відомо, коли ягоди полуниці торкаються ґрунту, їх можуть атакувати шкідники, або ж вони починають гнити. Якщо підв'язати кущики полуниці, проблему можна усунути.

Для цього треба нарізати старі колготки широкими кільцями (можете взяти будь-які старі еластичні речі зі свого гардеробу та нарізати смужками й утворити кільця).

Надягніть ці кільця на кожен кущ полуниці збираючи листя та ягоди в пучок, ніби зав'язуєте резинкою волосся. Важливо розмістити ягоди полуниці так, щоб вони не торкалися землі, а лежали на листі чи на капроновому фіксаторі.

Що робити щоб полуниця не гнила. Джерело: Скриншот з відео @user-wh7cj5pw6v

Що робити щоб полуниця не гнила. Джерело: Скриншот з відео @user-wh7cj5pw6v

Цей метод захищає ягоди від гниття, покращує доступ повітря та освітлення, бо листя розташоване в пучку забезпечує кращу циркуляцію повітря та доступ сонячного світла до ягід. До того ж капрон м'який, тому не пошкоджує стебла та листя.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживити полуницю йодом.

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