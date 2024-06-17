Клубничный лимонад: вкусный охлаждающий напиток
Лето уже набирает обороты, и жара приближается.
Поэтому, ловите рецепт вкусного охлаждающего напитка – то, что нужно в жаркие дни.
Ингредиенты:
• Клубника – 100 г;
• Лайм – 1 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Свежая мята;
• Сахар тростниковый – по вкусу;
• Лед;
• Минеральная вода Бон Буассон.
Приготовление:
1. Клубнику, лайм и лимон порезать.
2. Смешать с листьями мяты и сахаром в стакане и все перетереть.
3. В стакан добавить лед и залить минеральной водой.
Готово.