Капуста на огороде больше не потрескается: огородники поделились лайфхаком

Капуста – один из самых распространенных овощей в украинских огородах. Тем не менее многие огородники сталкиваются с неприятной проблемой: початки трескаются. Это не только портит внешний вид овоща, но и делает его непригодным для хранения и использования в кулинарии.

Есть несколько причин, почему капуста может трескаться. Эксперт по огородничеству Сара Бекмо в своем блоге объяснила, как уберечь кочаны и вырастить капусту здоровой и крепкой.

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Распространенные ошибки, приводящие к растрескиванию початков капусты, следующие:

Неравномерный полив. Это самая распространенная причина. Если после засухи обильно полить капусту, початки могут лопнуть. Особенно часто это случается, если полив производится только на выходные.

Резкие перепады температур. Некоторые сорта капусты, особенно засолочные, склонны к растрескиванию из-за резких перепадов температур днем и ночью.

Перезревание. Даже стойкие к растрескиванию сорта не выдерживают долгого пребывания на грядке. Перезревшие початки чаще трескаются.

Неправильные сорта. Некоторые сорта капусты просто более подвержены растрескиванию, чем другие.

Эксперт посоветовал поливать капусту регулярно, но не обильно. Воду лучше лить под корни.

Также следует мульчировать почву. Это поможет сохранить влагу и защитить кочаны от перепадов температур.

Напомним, мы уже писали, что лучше посадить в огороде после уборки картофеля.

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