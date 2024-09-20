Канноли: любимый десерт сицилийской мафии

Вафельные трубочки со сгущенкой любите? А на Сицилии – это традиционный десерт. Только готовят эти трубочки не со сгущенкой, а с нежной начинкой из рикотты, а называются они канноли, или "мафиозное наслаждение" – это еще любимый десерт сицилийской мафии. Откуда на Сицилии появились канноли и почему стали так популярны, читайте дальше.

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Каннолі (італ. cannoli — "трубочки") — це традиційне народні ласощі на Сицилії та у всій Південній Італії.

Хрумка і невагома вафельна трубочка, наповнена начинкою із сиру рикотти с додаванням різних сиропів (частіше зі смаком ванілі або шоколаду), вина марсали або рожевої води, з цукатами чи рубаними горішками.

Каннолі має досить цікаву історію. Про хрумкі трубочки, заповнені вершками, згадує ще римський філософ та політик Цицерон у 70 році до нашої ери. Згідно з іншою легендою, в 831 році нашої ери, за часів правління на Сицилії Емірата Сарацін, високо у горах існував монастир. По суті, він був і не монастирем зовсім, а гаремом Емірату, який називався Kalt El Nissa/Кальт Ель Нісса - Арабською означає "жіночий замок". Після звільнення Сицилії від сарацинів гареми були розпущені нормандцями, але деякі жінки залишилися у монастирях. Монахині готували солодощі під час карнавалу щодо цих рецептів. Однак справжня популярність до каннолі прийшла завдяки палермським кондитерів.Назва "каннолі" походить від зменшувальної форми слова "canna" - стебло цукрової тростини. Справа в тому, що в Середні Віки трубочки для каннолі робили за допомогою стебла тростини – тісто у вигляді кола обертали навколо стебла.

Каннолі готують із спеціального тіста, в яке додають вино (найчастіше марсалу). Вино надає тісту гнучкість, а випаровуючись, під час приготування, забезпечує канолі хрустку скоринку. Тісто розкочують дуже тонко, формують трубочки і обсмажують в олії. Між іншим, що тонша трубочка, то професійніше приготовлений десерт і тим він смачніший. Однак товстіші трубочки легше обсмажувати. Іноді трубочка обсмажується у фритюрі, а залишки олії прибираються серветкою, а іноді – випікається у печі. Коли трубочки остигають, частину з них покривають зсередини шоколадом, а потім начиняють.

Начинку для каноллі готують на основі сиру рікотта – цей сир, до речі, славиться своєю низькою калорійністю. Залежно від рецепту начинка каннолі може містити шоколадну стружку або зацукровані фрукти. Як прикраси використовують тертий шоколад, нарізаний мигдаль, подрібнені фісташки – вмочують у горіхи кінці трубочок.

Наповнювати каннолі краще перед тим, як подавати на стіл, оскільки тісто може розм'якнути. Саме тому будь-яка "пастиччерія", що поважає себе, – традиційна італійська кондитерська на Сицилії. не готують заздалегідь "каннолі", а начиняють їх у присутності клієнта. Тому так часто можна побачити на кондитерських прилавках порожні повітряні трубочки світло-шоколадного кольору. Щоранку крем для "канолі" готується зі свіжої рікотти. Саме рікотта з овечого молока дає такий неймовірний смак десерту. Крем має бути трохи охолоджений, але не заморожений.

Класичні каноллі прикрашають цукатами з апельсину. Але є варіанти: наприклад, на східному узбережжі Сицилії каннолі прикрашають подрібненими фісташками, а трохи на південь від Палермо - зацукрованими вишнями. Каннолі готують різної довжини та ширини – залежно від регіону. Наприклад, каннолі може бути розміром з палець – такі трубочки називають cannulicchi (італ.), або дуже великими – розміром з кулак.

Зараз ця насолода продається на кожному кроці, а вживають її як під час свят, і у будні. Каннолі дуже популярні у США, куди рецепт їхнього приготування потрапив у країну на початку ХХ століття разом з першими італійськими емігрантами. Італійці вважають цей десерт зимовим. начинка складається з молочних продуктів, які швидко зіпсуються спекотним літом.

Сицилійці називають каннолі "мафіозна насолода", адже його постійно їли герої фільму "Кресный отец".

Щорічно на Сицилії проводяться два фестивалі, присвячені каннолі: "Sagra del Cannolo Siciliano" – фестиваль каннолі у січні, "Cannoli & Friends" – весняний фестиваль у квітні чи травні.