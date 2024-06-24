Какую максимальную скорость может иметь водитель красного автомобиля на этом участке дороги: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет о превышении разрешенных лимитов на скорость на разных участках дорог.

С какой максимальной скоростью водителю красного авто можно двигаться по этому участку дороги? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Для определения ограничений скорости движения, сначала нужно понимать, о каком участке дороги идет речь. В примере приведена дорога, имеющая разделительную полосу посередине.

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Согласно пункту ПДД 12.6, максимальная скорость, разрешенная на этом участке дороги, составляет 110 км/ч. Однако речь идет о водителях легковых авто, имеющих стаж вождения более двух лет.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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