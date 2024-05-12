Какой сок самый полезный для здоровья ответ диетологов

Какой сок самый полезный для здоровья человека

Хотя сок часто позиционируется как источник питательных веществ, на самом деле большинство "соковых продуктов" - это просто подслащенные напитки. Поэтому важно выбирать только 100% сок без добавления сахара.

Помните, что сок не заменит целые фрукты и овощи в вашем рационе. Употребляйте сок умеренно как дополнение к здоровому питанию. Об этом пишет Today.com.

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Почему сок может быть полезен?

Источник витаминов и минералов: Сок может быть хорошим способом получить витамины и минералы, содержащиеся во фруктах и овощах, особенно если вы не едите их достаточно.

Сок может быть хорошим способом получить витамины и минералы, содержащиеся во фруктах и овощах, особенно если вы не едите их достаточно. Удобный формат Сок удобно пить, поэтому он может стать удачным вариантом перекуса или дополнением к пище.

Сок удобно пить, поэтому он может стать удачным вариантом перекуса или дополнением к пище. Может помочь с увлажнением: Сок, как и вода, может помочь вам оставаться увлажненными, особенно во время тренировок или в жаркую погоду.

На что обращать внимание при выборе сока?

100% сок: Выбирайте только 100% сок, не содержащий добавленного сахара или других подсластителей.

Выбирайте только 100% сок, не содержащий добавленного сахара или других подсластителей. Состав: Просмотрите список ингредиентов. На первом месте должен быть фрукт или овощ, из которого изготовлен сок.

Просмотрите список ингредиентов. На первом месте должен быть фрукт или овощ, из которого изготовлен сок. Содержимое сахара: Обратите внимание на содержание сахара в соке. Некоторые соки, даже 100% могут содержать много сахара.

Обратите внимание на содержание сахара в соке. Некоторые соки, даже 100% могут содержать много сахара. Овощные соки часто содержат много натрия. Выбирайте соки с низким содержанием натрия.

часто содержат много натрия. Выбирайте соки с низким содержанием натрия. Фрукты и овощи: Целых фруктов и овощей лучше употреблять целые фрукты и овощи, ведь они содержат больше клетчатки, которая дает ощущение сытости.

Лучшие виды сока

Гранатовый сок: Богат полифенолами, которые борются с воспалением.

Богат полифенолами, которые борются с воспалением. Свекольный сок: Содержит нитраты, улучшающие кровообращение и спортивные результаты.

Содержит нитраты, улучшающие кровообращение и спортивные результаты. Овощной сок с низким содержанием натрия: Богат антиоксидантами, калием и низким содержанием калорий.

Богат антиоксидантами, калием и низким содержанием калорий. Терпкий вишневый сок: Помогает уменьшить боли в мышцах.

Помогает уменьшить боли в мышцах. Апельсиновый или грейпфрутовый сок: Богат витамином C.

Сок с низким содержанием сахара

Терпкий вишневый сок

Овощной сок (томатный, шпинатный)

(томатный, шпинатный) Свекольный сок

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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