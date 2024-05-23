Какой кашей лучше кормить собаку: советы ветеринаров

Какой кашей можно кормить собаку

Владельцы собак часто используют каши как замену риса или картофеля в рационе своих питомцев. Следуя этим советам, вы сможете кормить свою собаку кашей безопасно и полезно.

Однако важно помнить, что не все виды крупы подходят для собак, ведь некоторые из них содержат глютен, который может вызвать аллергию или пищевую непереносимость, пишет useti.org.ua.

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Какие каши можно давать собакам?

Гречка: не содержит глютена, богата белоком, клетчаткой, минералами (магний, железо, фосфор, марганец). Рекомендуется собакам с сахарным диабетом.

не содержит глютена, богата белоком, клетчаткой, минералами (магний, железо, фосфор, марганец). Рекомендуется собакам с сахарным диабетом. Овсянка: не содержит глютена, богата витаминами группы B, минералы (марганец, фосфор, селен), бета-глюкан (защищает иммунную и сердечно-сосудистую системы).

не содержит глютена, богата витаминами группы B, минералы (марганец, фосфор, селен), бета-глюкан (защищает иммунную и сердечно-сосудистую системы). Просо: не содержит глютена, легко усваивается, богато белоком, клетчаткой, витаминами группы B, минералами (магний, фосфор, калий).

не содержит глютена, легко усваивается, богато белоком, клетчаткой, витаминами группы B, минералами (магний, фосфор, калий). Амарант: не содержит глютена, богатый белоком, клетчаткой, железом, кальцием, магнием, фосфором.

не содержит глютена, богатый белоком, клетчаткой, железом, кальцием, магнием, фосфором. Кино: не содержит глютена, богатый белоком, клетчаткой, железом, магнием, фосфором, витаминами группы B.

Как часто можно давать собаке кашу?

Каша может быть ценным источником сложных углеводов для собак, но она не должна являться основой рациона.

Рекомендуется давать кашу собаке 1-2 раза в неделю, в порции, составляющей около 10% от общего дневного объема пищи.

Важно помнить, что избыток крахмала в рационе может привести к проблемам с пищеварением.

Чем можно заменить кашу?

Мясо и субпродукты: главный источник белка для собак.

главный источник белка для собак. Овощи и фрукты: источники витаминов, минералов и клетчатки.

источники витаминов, минералов и клетчатки. Яйца: источник белка, витаминов и минералов.

источник белка, витаминов и минералов. Кисломолочные продукты: источник кальция, белка и бактерий.

Важно!

Перед тем как вводить новые продукты в рацион собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Ветеринар поможет вам составить сбалансированный рацион, который будет отвечать потребностям вашего питомца.

Распространенные ошибки при кормлении собак кашами:

Использование каш, содержащих глютен: может вызвать аллергию или пищевую непереносимость.

может вызвать аллергию или пищевую непереносимость. Кормление кашей каждый день: может привести к проблемам с пищеварением.

может привести к проблемам с пищеварением. Использование недоваренной каши: может вызвать расстройство желудка.

может вызвать расстройство желудка. Добавление к каше сахара, соли или специй: может быть вредно для здоровья собаки.

может быть вредно для здоровья собаки. Использование каши как заменителя основного корма: собака должна получать сбалансированный корм, содержащий все необходимые ему питательные вещества.

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