Якою кашею краще годувати собаку: поради ветеринарів

Власники собак часто використовують каші як заміну рису або картоплі в раціоні своїх вихованців. Дотримуючись цих порад, ви зможете годувати свою собаку кашею безпечно та корисно.

Однак важливо пам'ятати, що не всі види круп підходять для собак, адже деякі з них містять глютен, який може викликати алергію або харчову непереносимість, пише useti.org.ua.

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Які каші можна давати собакам?

Гречка: не містить глютену, багата на білок, клітковину, мінерали (магній, залізо, фосфор, марганець). Рекомендується собакам з цукровим діабетом.

Вівсянка: не містить глютену, багата на вітаміни групи B, мінерали (марганець, фосфор, селен), бета-глюкан (захищає імунну та серцево-судинну системи).

не містить глютену, багата на вітаміни групи B, мінерали (марганець, фосфор, селен), бета-глюкан (захищає імунну та серцево-судинну системи). Просо: не містить глютену, легко засвоюється, багате на білок, клітковину, вітаміни групи B, мінерали (магній, фосфор, калій).

не містить глютену, легко засвоюється, багате на білок, клітковину, вітаміни групи B, мінерали (магній, фосфор, калій). Амарант: не містить глютену, багатий на білок, клітковину, залізо, кальцій, магній, фосфор.

не містить глютену, багатий на білок, клітковину, залізо, кальцій, магній, фосфор. Кіноа: не містить глютену, багатий на білок, клітковину, залізо, магній, фосфор, вітаміни групи B.

Як часто можна давати собаці кашу?

Каша може бути цінним джерелом складних вуглеводів для собак, але вона не повинна бути основою раціону.

Рекомендується давати кашу собаці 1-2 рази на тиждень, в порції, що становить близько 10% від загального денного обсягу їжі.

Важливо пам'ятати, що надлишок крохмалю в раціоні може призвести до проблем з травленням.

Чим можна замінити кашу?

М'ясо та субпродукти: основне джерело білка для собак.

Овочі та фрукти: джерела вітамінів, мінералів та клітковини.

джерела вітамінів, мінералів та клітковини. Яйця: джерело білка, вітамінів та мінералів.

джерело білка, вітамінів та мінералів. Кисломолочні продукти: джерело кальцію, білка та корисних бактерій.

Важливо!

Перед тим, як вводити нові продукти в раціон собаки, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Ветеринар допоможе вам скласти збалансований раціон, який буде відповідати потребам вашого вихованця.

Поширені помилки при годуванні собак кашами:

Використання каш, що містять глютен: може викликати алергію або харчову непереносимість.

може викликати алергію або харчову непереносимість. Годування кашею щодня: може призвести до проблем з травленням.

може призвести до проблем з травленням. Використання недовареної каші: може викликати розлад шлунка.

може викликати розлад шлунка. Додавання до каші цукру, солі або спецій: може бути шкідливо для здоров'я собаки.

може бути шкідливо для здоров'я собаки. Використання каші як замінника основного корму: собака повинна отримувати збалансований корм, що містить всі необхідні їй поживні речовини.

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