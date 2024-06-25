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Какие вопросы по версии Гарварда стоит задать себе, чтобы добиться успеха

Цихоцкая Мария

Какие вопросы по версии Гарварда стоит задать себе, чтобы добиться успеха
Многие люди стремятся к успеху, но не всегда знают, с чего начать

Многие стремятся к успеху, но не всегда знают, с чего начать. Профессор Гарвардской бизнес-школы Гаутам Мукунда предлагает начать два простых, но важных вопроса. Об этомпишет 24 tv.ua.

Вот эти важные вопросы:

  1. Какие мои ключевые сильные стороны?

Этот вопрос поможет вам лучше узнать себя, определить свои сильнейшие навыки, таланты и то, что вас отличает от других.

Ответ на этот вопрос может включать:

  • Ваши знания и опыт в определенной сфере.
  • Личные качества, такие как креативность, коммуникабельность, лидерские способности.
  • Уникальные навыки или таланты, которые вы владеете.

2. Какие компании, учреждения и ситуации ценят то, что я делаю?

Этот вопрос поможет вам определить, какое место правильно для вас, где вы сможете развиваться, учиться и расти.

  • Подумайте о том:
  • Какие компании или организации нуждаются в ваших навыках и талантах?
  • Какие типы рабочих сред вам больше всего нравятся?
  • Какие ценности и миссия компаний соответствуют вашим собственным?

Ответы на эти два вопроса помогут вам:

  • Понять себя и свои сильные стороны.
  • Определить, где вы можете лучше всего использовать свои таланты.
  • Найти место, где вы будете чувствовать себя счастливыми и реализуемыми.

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Конечно, это только первый шаг на пути к успеху. Вам также понадобится:

  • Упорно работать.
  • Научиться расставлять приоритеты и управлять своим временем.
  • Эффективно общаться с другими.
  • Развивать свой эмоциональный интеллект.
  • Учиться на своих ошибках и неудачах.

Но если вы начнете с ответов на эти два ключевых вопроса, вы уже будете на верном пути!

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