Какие вопросы по версии Гарварда стоит задать себе, чтобы добиться успеха

Многие стремятся к успеху, но не всегда знают, с чего начать. Профессор Гарвардской бизнес-школы Гаутам Мукунда предлагает начать два простых, но важных вопроса. Об этомпишет 24 tv.ua.

Вот эти важные вопросы:

Какие мои ключевые сильные стороны?

Этот вопрос поможет вам лучше узнать себя, определить свои сильнейшие навыки, таланты и то, что вас отличает от других.

Ответ на этот вопрос может включать:

Ваши знания и опыт в определенной сфере.

Личные качества, такие как креативность, коммуникабельность, лидерские способности.

Уникальные навыки или таланты, которые вы владеете.

2. Какие компании, учреждения и ситуации ценят то, что я делаю?

Этот вопрос поможет вам определить, какое место правильно для вас, где вы сможете развиваться, учиться и расти.

Подумайте о том:

Какие компании или организации нуждаются в ваших навыках и талантах?

Какие типы рабочих сред вам больше всего нравятся?

Какие ценности и миссия компаний соответствуют вашим собственным?

Ответы на эти два вопроса помогут вам:

Понять себя и свои сильные стороны.

Определить, где вы можете лучше всего использовать свои таланты.

Найти место, где вы будете чувствовать себя счастливыми и реализуемыми.

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Конечно, это только первый шаг на пути к успеху. Вам также понадобится:

Упорно работать.

Научиться расставлять приоритеты и управлять своим временем.

Эффективно общаться с другими.

Развивать свой эмоциональный интеллект.

Учиться на своих ошибках и неудачах.

Но если вы начнете с ответов на эти два ключевых вопроса, вы уже будете на верном пути!

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