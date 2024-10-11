Какие в школе давать знания? Больше науки или больше практики?

Здесь развернулись прения: Какие в школе давать знания? Больше науки или больше практики?

Потому что все запутались. Да и обучающая программа переполнена…

Здесь такое дело. В будущей взрослой жизни с наукой связывают себя только 3% выпускников (!), становясь инженерами, изобретателями, конструкторами и учёными. Они молодцы! Это, должно быть, гордость нации!

Но что, извините, дает школа остальным 97%, которые становятся поварами, редакторами, менеджерами, продавцами, бизнесменами, строителями, программистами, чиновниками, продюсерами и врачами?

И как жить им, отдавшим одиннадцать лет школе, просидевшим там 12 000 уроков, но так и не обеспеченных горючим для жизненного разгона? Да еще в условиях новейших технологий 21 века.

Почему только стандартным наукам такая привилегия? Да еще и с учетом того, что наука сейчас брошена на произвол судьбы? Где потом работать?

У нас школьные предметы, почти все – это науки: математика, физика, химия, биология. Даже литература идет как наука. Где вместо того, чтобы от художественного произведения просто получать эстетическое наслаждение, вынуждают изучать образы героев и отвечать на экзамене кто во что был одет и кто кому что сказал.

Я "за" науки, чтобы не было даже сомнений! НО!

Тогда возникает непростой выбор. Надо:

- или продолжать этот научный фундамент школы укреплять еще больше...

- или предметы вводить другие, потому что школа должна делать и

для жизни...,

- или ставить школе другие цели.

– или оставить все как есть.

Вот и вопрос: В какой пропорции подавать знания в школе?

1) 100% теории

2) 80% теории – 20% практики

3) 50% теории – 50% практики

4) 20% теории – 80% практики

5) 0% теории – 100% практики

Каково ваше мнение?