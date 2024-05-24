Какие солнцезащитные очки будут в тренде летом 2024 года

Мода на очки изменчива, но некоторые тренды не сдают позиций годами. 2024 принесет новые интересные акценты, а также вернет некоторые вечные тренды из прошлого. Об этом пишет Радиотрек.

Цветные линзы: новое прочтение 2000-х

Солнцезащитные очки с цветными линзами, так любившие в 2000-х, снова в моде! В этом сезоне особенно актуальны:

Большие размеры: Очки почти закрывающие лицо создают эффектный и стильный образ.

Очки почти закрывающие лицо создают эффектный и стильный образ. Минималистичная или яркая оправа: выбор зависит от вашего стиля и настроения.

выбор зависит от вашего стиля и настроения. Трендовые цвета: Оранжевый, розовый, синий, зеленый – эти цвета линз помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность.

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Спортивные очки: панк и "матрица" в одном флаконе

Стили панк и "матрица" объединились в трендовых спортивных очках, вернувшихся к нам с 2000-х. Эти очки:

Может быть с прозрачным или цветным стеклом.

Имеют размер XXL, закрывающий половину лица.

Различаются экстравагантной геометрической формой.

Могут быть декорированы кристаллами, бриллиантами, металлическими элементами.

Имеют серебряную или цветную оправу.

Вечные тренды, не выходящие из моды

Кроме новых трендов, 2024 также порадует нас вечными классическими моделями:

Авиаторы: Эти очки всегда актуальны и подходят к любому образу.

Эти очки всегда актуальны и подходят к любому образу. Вейфареры: изящные и обычные очки, которые никогда не выйдут из моды.

изящные и обычные очки, которые никогда не выйдут из моды. Круглые очки: Эта модель подчеркнет вашу индивидуальность и придаст образу немного винтажа.

Помните, что самое главное – это то, чтобы очки нравились вам и подходили к вашему стилю. Не бойтесь экспериментировать и находить свой неповторимый образ!

Напомним, мы уже писали, как модно носить сумку летом 2024 года.

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