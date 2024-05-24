Какие солнцезащитные очки будут в тренде летом 2024 года
Мода на очки изменчива, но некоторые тренды не сдают позиций годами. 2024 принесет новые интересные акценты, а также вернет некоторые вечные тренды из прошлого. Об этом пишет Радиотрек.
Цветные линзы: новое прочтение 2000-х
Солнцезащитные очки с цветными линзами, так любившие в 2000-х, снова в моде! В этом сезоне особенно актуальны:
- Большие размеры: Очки почти закрывающие лицо создают эффектный и стильный образ.
- Минималистичная или яркая оправа: выбор зависит от вашего стиля и настроения.
- Трендовые цвета: Оранжевый, розовый, синий, зеленый – эти цвета линз помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность.
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Спортивные очки: панк и "матрица" в одном флаконе
Стили панк и "матрица" объединились в трендовых спортивных очках, вернувшихся к нам с 2000-х. Эти очки:
- Может быть с прозрачным или цветным стеклом.
- Имеют размер XXL, закрывающий половину лица.
- Различаются экстравагантной геометрической формой.
- Могут быть декорированы кристаллами, бриллиантами, металлическими элементами.
- Имеют серебряную или цветную оправу.
Вечные тренды, не выходящие из моды
Кроме новых трендов, 2024 также порадует нас вечными классическими моделями:
- Авиаторы: Эти очки всегда актуальны и подходят к любому образу.
- Вейфареры: изящные и обычные очки, которые никогда не выйдут из моды.
- Круглые очки: Эта модель подчеркнет вашу индивидуальность и придаст образу немного винтажа.
Помните, что самое главное – это то, чтобы очки нравились вам и подходили к вашему стилю. Не бойтесь экспериментировать и находить свой неповторимый образ!
Напомним, мы уже писали, как модно носить сумку летом 2024 года.
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