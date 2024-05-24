Які сонцезахисні окуляри будуть в тренді влітку 2024 року

Мода на окуляри мінлива, але деякі тренди не здають позицій роками. 2024 рік принесе нові цікаві акценти, а також поверне деякі вічні тренди з минулого. Про це пише Радіотрек.

Кольорові лінзи: нове прочитання 2000-х

Сонцезахисні окуляри з кольоровими лінзами, які так любили у 2000-х, знову в моді! Цього сезону особливо актуальні:

Великі розміри: Окуляри, що майже закривають обличчя, створюють ефектний та стильний образ.

Окуляри, що майже закривають обличчя, створюють ефектний та стильний образ. Мінімалістична або яскрава оправа: Вибір залежить від вашого стилю та настрою.

Вибір залежить від вашого стилю та настрою. Трендові кольори: Помаранчевий, рожевий, синій, зелений - ці кольори лінз допоможуть вам підкреслити свою індивідуальність.

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Спортивні окуляри: панк та "матриця" в одному флаконі

Стилі панк і "матриця" об'єдналися в трендових спортивних окулярах, які повернулися до нас з 2000-х. Ці окуляри:

Можуть бути з прозорим чи кольоровим склом.

Мають розмір XXL, що закривають половину обличчя.

Відрізняються екстравагантною геометричною формою.

Можуть бути декоровані кристалами, діамантами, металічними елементами.

Мають срібну або кольорову оправу.

Вічні тренди, які не виходять з моди

Окрім нових трендів, 2024 рік також порадує нас вічними класичними моделями:

Авіатори: Ці окуляри завжди актуальні та підходять до будь-якого образу.

Ці окуляри завжди актуальні та підходять до будь-якого образу. Вейфарери: Елегантні та повсякденні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди.

Елегантні та повсякденні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди. Круглі окуляри: Ця модель підкреслить вашу індивідуальність та додасть образу трохи вінтажу.

Пам'ятайте, що найголовніше - це те, щоб окуляри подобалися вам та підходили до вашого стилю. Не бійтеся експериментувати та шукати свій неповторний образ!

Нагадаємо, ми вже писали, як модно носити сумку влітку 2024.

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