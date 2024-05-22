Какие растения обязательно нужно обрезать до конца мая

Май – не время для расслабления в саду и на клумбах. Именно сейчас наступает подходящий момент для обрезки двух важных растений, если вы хотите, чтобы они пышно цвели в следующем сезоне.

Регулярная обрезка тюльпанов и клематисов в мае – это залог их пышного цветения и красивый вид вашего сада в следующем сезоне.

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О каких же растениях идет речь?

1. Тюльпаны:

Сезон цветения тюльпанов уже позади, но многие из нас просто оставляют их на клумбе.

На самом же деле, обрезка тюльпанов после цветения – это обязательная процедура, которая гарантирует их здоровый рост и обильное цветение в следующем году.

Как правильно обрезать тюльпаны:

Не ломайте и не срывайте увядшие цветы и верхушку тюльпанов.

Их аккуратно срезайте секатором , оставляя листья и стебель.

, оставляя листья и стебель. Обрезка цветка и семенной коробочки стимулирует рост луковицы и закладывает цветочные почки на следующий год.

2. Клематис:

Это вьющееся растение обычно цветет летом, но некоторые ранние сорта нуждаются в обрезке уже в мае .

. После того, как клематис отцветет, обрежьте все цветы .

. Это стимулирует рост новых побегов, на которых в следующем году появятся многочисленные цветы.

Помните:

Цветы клематиса формируются на новых побегах, произрастающих с конца весны до позднего лета.

Поэтому, если вы отложите обрезку на позже, вы можете потерять потенциальные цветочные почки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить розы от тли и стимулировать их рост.

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