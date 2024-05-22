Українська
Лайфхаки

Какие растения обязательно нужно обрезать до конца мая

Игорь Романько

Какие растения нужно обрезать в конце мая
Какие растения нужно обрезать в конце мая

Май – не время для расслабления в саду и на клумбах. Именно сейчас наступает подходящий момент для обрезки двух важных растений, если вы хотите, чтобы они пышно цвели в следующем сезоне.

Регулярная обрезка тюльпанов и клематисов в мае – это залог их пышного цветения и красивый вид вашего сада в следующем сезоне.

Читайте также: Мгновенно пойдут в рост: как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара

О каких же растениях идет речь?

1. Тюльпаны:

  • Сезон цветения тюльпанов уже позади, но многие из нас просто оставляют их на клумбе.
  • На самом же деле, обрезка тюльпанов после цветения – это обязательная процедура, которая гарантирует их здоровый рост и обильное цветение в следующем году.

Как правильно обрезать тюльпаны:

  • Не ломайте и не срывайте увядшие цветы и верхушку тюльпанов.
  • Их аккуратно срезайте секатором, оставляя листья и стебель.
  • Обрезка цветка и семенной коробочки стимулирует рост луковицы и закладывает цветочные почки на следующий год.

2. Клематис:

  • Это вьющееся растение обычно цветет летом, но некоторые ранние сорта нуждаются в обрезке уже в мае.
  • После того, как клематис отцветет, обрежьте все цветы.
  • Это стимулирует рост новых побегов, на которых в следующем году появятся многочисленные цветы.

Помните:

  • Цветы клематиса формируются на новых побегах, произрастающих с конца весны до позднего лета.
  • Поэтому, если вы отложите обрезку на позже, вы можете потерять потенциальные цветочные почки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить розы от тли и стимулировать их рост.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород