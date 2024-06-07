Какие пять предметов всегда должны быть под рукой

Узнайте о самых необходимых предметах, которые могут существенно повысить уровень готовности и удобства в повседневной жизни. Получите ценные советы и откройте пять основных предметов, которые всегда должны быть под рукой, по версии UAportal.

Зарядное устройство

Одна из вещей, которая всегда должна быть под рукой – это надежное зарядное устройство для телефона. Кроме того, приобретение портативного павербанка может стать дополнительным источником заряда аккумулятора, если розетка находится в труднодоступном месте.

Ручка и блокнот

Несмотря на распространенность цифровых заметок, все еще есть ценность в использовании ручки и бумаги. Ручка и блокнот позволяют делать быстрые заметки, зарисовки и визуализации, которые может быть сложно сделать на цифровом устройстве.

Читайте также: Как избавиться от неприятного чесночного запаха: простые и быстрые советы

Устройство хранения данных

Независимо от того, флэшка или внешний жесткий диск, важно иметь решение для резервного копирования важных файлов. Регулярно создавая резервные копии данных и сохраняя портативный накопитель в безопасном и легкодоступном месте, можно избежать риска потери важных документов, фотографий и видео.

Мультитул

Мультитул или швейцарский армейский нож – это универсальный предмет, который всегда должен быть под рукой. Он совмещает в себе несколько инструментов, таких как нож, отвертка, консервный нож и ножницы, в компактном и портативном корпусе.

Многоразовая бутылка

Достаточное количество воды в течение дня имеет решающее значение для общего самочувствия. Выбирая многоразовую бутылку для воды, можно уменьшить потребность в одноразовых пластиковых бутылках и внести свой вклад в экологию планеты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !