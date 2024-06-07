Які п'ять предметів завжди мають бути під рукою

Дізнайтеся про найнеобхідніші предмети, які можуть істотно підвищити рівень готовності та зручності у повсякденному житті. Отримайте цінні поради та відкрийте п'ять основних предметів, які завжди мають бути під рукою, за версією UAportal.

Зарядний пристрій

Одна з речей, яка завжди повинна бути під рукою, – це надійний зарядний пристрій для телефону. Крім того, придбання портативного павербанку може стати додатковим джерелом заряду акумулятора, якщо розетка знаходиться у важкодоступному місці.

Ручка та блокнот

Попри поширеність цифрових нотаток, все ще є цінність у використанні ручки та паперу. Ручка та блокнот дозволяють робити швидкі нотатки, замальовки та візуалізації, які може бути складно зробити на цифровому пристрої.

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Пристрій зберігання даних

Незалежно від того, флешка або зовнішній жорсткий диск, важливо мати рішення для резервного копіювання важливих файлів. Регулярно створюючи резервні копії даних та зберігаючи портативний накопичувач у безпечному та легкодоступному місці, можна уникнути ризику втрати важливих документів, фотографій та відео.

Мультитул

Мультитул або швейцарський армійський ніж – це універсальний предмет, який завжди має бути під рукою. Він поєднує в собі кілька інструментів, таких як ніж, викрутка, консервний ніж та ножиці, у компактному та портативному корпусі.

Багаторазова пляшка

Достатня кількість води протягом дня має вирішальне значення для загального здоров'я. Вибираючи багаторазову пляшку для води, можна зменшити потребу в одноразових пластикових пляшках і зробити свій внесок в екологію планети.

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