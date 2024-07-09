Какие приборы тратят больше электроэнергии: вы будете поражены

Согласно расчетам "Укрэнерго" телевизоры и компьютеры вместе потребляют 28% всей электроэнергии в украинских домах.

Однако, эта цифра может значительно отличаться в зависимости от имеющегося в доме электрооборудования. К примеру, в домах с электрическими котлами и теплым полом структура потребления электроэнергии будет совсем другой. Об этом пишет Радиотрек.

Читайте также: Повысят ли минимальную зарплату и соцвыплаты в ближайшие годы

Вот несколько энергоемких приборов в вашем доме:

Компьютер: при ежедневном использовании в течение 5 часов может потреблять от 20 кВт*ч электроэнергии в месяц и больше.

при ежедневном использовании в течение 5 часов может потреблять от 20 кВт*ч электроэнергии в месяц и больше. Телевизор: потребление электроэнергии телевизором может достигать 20 кВт час в месяц, а у мощных моделей – до 30 кВт час.

потребление электроэнергии телевизором может достигать 20 кВт час в месяц, а у мощных моделей – до 30 кВт час. Холодильник: потребляет около 30 кВт*ч электроэнергии в месяц.

потребляет около 30 кВт*ч электроэнергии в месяц. Стиральная машина: при использовании дважды в неделю по 1 часу может потреблять от 17 до 25 кВт*ч в месяц.

при использовании дважды в неделю по 1 часу может потреблять от 17 до 25 кВт*ч в месяц. Электрочайник: отказ от этого прибора может сэкономить от 10 до 22 кВт*ч электроэнергии в месяц.

отказ от этого прибора может сэкономить от 10 до 22 кВт*ч электроэнергии в месяц. Микроволновка: потребляет в среднем вдвое меньше электроэнергии, чем электрочайник, за то же время.

потребляет в среднем вдвое меньше электроэнергии, чем электрочайник, за то же время. Фен: при использовании 1 час в неделю потребляет от 2,5 до 5,5 кВт*ч электроэнергии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое налог на недвижимость и кому из украинцев придется платить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!