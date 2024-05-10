Какие орехи следует есть мужчинам, а какие – женщинам для здоровья

Орехи – это не только вкусный и питательный перекус, но и настоящая копилка полезных веществ, необходимых для нашего организма. Однако, разные виды орехов обладают своими уникальными свойствами, поэтому важно знать, какие из них больше подходят именно вам. Об этом пишет Радиотрек.

Орехи для женской красоты и здоровья:

Кедровые орехи и миндаль: богаты витамином Е, который является мощным антиоксидантом и заботится о красоте и молодости кожи.

богаты витамином Е, который является мощным антиоксидантом и заботится о красоте и молодости кожи. Бразильский орех содержит селен, защищающий от рака молочной железы и других заболеваний.

содержит селен, защищающий от рака молочной железы и других заболеваний. Кешью: отличный источник фолиевой кислоты, которая необходима для здоровья репродуктивной системы, особенно важна для беременных.

отличный источник фолиевой кислоты, которая необходима для здоровья репродуктивной системы, особенно важна для беременных. Фундук: богат магнием, что положительно влияет на нервную систему, улучшает сон и помогает бороться со стрессом.

богат магнием, что положительно влияет на нервную систему, улучшает сон и помогает бороться со стрессом. Грецкие орехи: содержат биотин, который укрепляет волосы и ногти, улучшает состояние кожи.

Орехи для мужского здоровья и силы:

Фисташки: богаты аргинином, который улучшает кровообращение и потенцию.

богаты аргинином, который улучшает кровообращение и потенцию. Арахис содержит цинк, который необходим для нормального функционирования половой системы.

содержит цинк, который необходим для нормального функционирования половой системы. Кешью: источник фолиевой кислоты, которая важна для сперматогенеза.

источник фолиевой кислоты, которая важна для сперматогенеза. Грецкие орехи: богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Фундук содержит витамин B6, который необходим для выработки тестостерона.

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Важно:

Не рекомендуется употреблять более 50 г орехов в день, они ведь достаточно калорийны.

Орехи лучше есть сырыми, ведь при обжаривании они теряют некоторые полезные свойства.

Выбирайте орехи без добавок соли, сахара и других искусственных ингредиентов.

Употребление орехов – это простой и доступный способ улучшить свое здоровье и самочувствие. Добавьте горсть орешков в свой рацион, и ваш организм будет вам благодарен!

Напомним, мы уже писали о легком способе обогатить свой весенний рацион полезными веществами.

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