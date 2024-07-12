Какие комнатные растения снимают стресс и привлекают счастье

Все мы знаем, что комнатные растения не только украшают интерьер, но и очищают воздух. Однако некоторые из них обладают еще одним прекрасным свойством: они положительно влияют на наше психическое здоровье. Об этом пишет ТСН.

Какие же цветы следует завести дома, чтобы улучшить свое настроение и эмоциональное состояние?

Сансевьерия (тещин язык) : Это неприхотливое растение прекрасно очищает воздух и выделяет много кислорода, что способствует лучшему сну и общему самочувствию.

Спатифиллум (женское счастье) : Этот цветок не только очищает воздух от токсинов, но и, согласно народным приметам, помогает обрести счастье в личной жизни.

Лаванда : Ее аромат обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом, поэтому лаванда рекомендуется людям, страдающим тревогами и бессонницей.

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Хризантема : Этот цветок не только красив, но и полезен. Ее запах улучшает настроение и память, а также обладает лечебными свойствами.

Жасмин : Этот ароматный цветок обладает бодрящим эффектом, снижает давление и агрессию. Ее рекомендуют людям, страдающим депрессиями и паническими атаками.

Мята : Это целебное растение не только вкусно, но и полезно для психики. Она улучшает память, концентрацию внимания и снимает усталость.

Алоэ : Это известное растение обладает множеством полезных свойств, включая расслабляющее и снотворное. Алоэ помогает улучшить сон и снизить уровень стресса.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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