Какие комнатные растения можно держать в доме с четырехлапыми друзьями

Хотите добавить немного зелени и свежести в свой дом, но заботитесь о безопасности своих кошек и собак? Не волнуйтесь, ведь существует множество прекрасных комнатных растений, которые не токсичны для ваших питомцев. Об этом пишет BHG.

Вот несколько замечательных вариантов:

Африканская фиалка (Saintpaulia ionantha)

Эти нежные цветы бывают разных оттенков фиолетового и розового. Неприхотливы в уходе, им не нужен яркий свет. Для полива используйте метод нижнего полива, чтобы не повредить листья и цветы. Компактные размеры делают их идеальными для небольших помещений.

Суккуленты

Большое разнообразие видов и форм позволит вам подобрать суккулент на любой вкус. Большинство суккулентов безвредны для животных, но перед покупкой рекомендуется исследовать конкретный вид. Любят яркий свет и умеренный полив (раз в несколько недель).

Фаленопсис (Orchidea Phalaenopsis)

Самый популярный вид орхидей для домашнего выращивания. Достаточно неприхотлива, радует обильным цветением. Безопасна для кошек и собак. Необходимо использовать специальный субстрат для орхидей и поливать раз в неделю.

Ароматные травы

Добавят свежий вкус вашим блюдам и приятный аромат вашему дому.

Не все травки неопасны для животных. Выбирайте такие, как базилик, шалфей, чабрец. Нуждаются в солнечном месте и регулярном поливе.

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Салонная пальма (Chamaedorea elegans)

Элегантное растение с перистыми листьями. Неприхотливая в уходе, подходит для начинающих. Предпочитает яркий косвенный свет, но может расти и при тусклом освещении. Полив необходим, когда верхний слой почвы подсыхает.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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