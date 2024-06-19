Які кімнатні рослини можна тримати у домі з чотирилапими друзями

Хочете додати трохи зелені та свіжості у свій дім, але водночас турбуєтесь про безпеку своїх котів та собак? Не хвилюйтесь, адже існує безліч чудових кімнатних рослин, які не є токсичними для ваших вихованців. Про це пише BHG.

Ось декілька чудових варіантів:

Африканська фіалка (Saintpaulia ionantha)

Ці ніжні квіти бувають різних відтінків фіолетового та рожевого. Невибагливі у догляді, їм не потрібне яскраве світло. Для поливу використовуйте метод нижнього поливу, щоб не пошкодити листя та квіти. Компактні розміри роблять їх ідеальними для невеликих приміщень.

Сукуленти

Велика різноманітність видів та форм дозволить вам підібрати сукулент на будь-який смак. Більшість сукулентів нешкідливі для тварин, але перед покупкою рекомендується дослідити конкретний вид. Люблять яскраве світло та помірний полив (раз на кілька тижнів).

Фаленопсис (Orchidea Phalaenopsis)

Найпопулярніший вид орхідей для домашнього вирощування. Досить невибаглива, радує рясним цвітінням. Безпечна для котів та собак. Необхідно використовувати спеціальний субстрат для орхідей та поливати раз на тиждень.

Ароматні трави

Додадуть свіжого смаку вашим стравам та приємного аромату вашому дому.

Не всі трави безпечні для тварин. Вибирайте такі, як базилік, шавлія, чебрець. Потребують сонячного місця та регулярного поливу.

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Салонна пальма (Chamaedorea elegans)

Елегантна рослина з перистим листям. Невибаглива у догляді, підходить для початківців. Віддає перевагу яскравому непрямому світлу, але може рости й при тьмяному освітленні. Полив необхідний, коли верхній шар ґрунту підсихає.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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