Какие автомобили в мире самые надежные: рейтинг из 12 машин

Современные автомобили, к сожалению, не так долговечны, как модели прошлых десятилетий. Однако существуют исключения, которые способны проехать более 800 тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты авторитетного портала HotCars провели анализ и составили список 12 самых надежных автомобилей в мире.

Пишет mashyna.com.ua. Важно отметить, что список не исчерпывающий, ведь существует много других надежных автомобилей, которые могут проехать значительные расстояния без серьезных поломок.

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1. Hyundai Elantra 2010-2015 годов: Этот корейский седан получил рейтинг надежности 9,5 из 10 баллов, а некоторые экземпляры уже преодолели отметку в 1 миллион миль (1,6 млн километров). Elantra славится экономичностью, долговечностью и доступностью в обслуживании.

2. Chevrolet Silverado 1988-2002 годов: Эти пикапы известны выносливостью и прочной конструкцией, благодаря чему многие из них до сих пор на ходу. Silverado широко используется как в личных, так и в коммерческих целях.

3. Ford Super Duty 2011-2016 годов: Этот грузовик предназначен для тяжелых условий эксплуатации и может выдержать значительные нагрузки, что делает его популярным выбором среди профессионалов.

4. Toyota Tacoma 2005-2015 годов: Этот компактный пикап славится надежностью, выносливостью, хорошей проходимостью и экономичностью, что делает его отличным выбором для активного отдыха и работы.

5. Porsche 911 Turbo 1973-1989 годов: Этот легендарный спортивный автомобиль известен не только своими скоростными характеристиками, но и долговечностью, что делает его востребованным среди коллекционеров и энтузиастов.

6. Honda Accord 1990-1993 годов: Этот седан стал символом качества и долговечности японских автомобилей. Accord славится крепостью, надежными двигателями и качественной сборкой.

7. Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 годов Этот представительский автомобиль сочетает в себе комфорт, надежность и долговечность. Mercedes-Benz E-Class часто используется в качестве такси в Европе, что подтверждает его способность выдерживать длительную эксплуатацию.

8. Chevrolet Corvette 1997-2004 годов: Этот американский спортивный автомобиль известен не только высокой производительностью, но и надежностью, что делает его популярным выбором среди любителей скорости.

9. Volkswagen Golf 2003-2008: Этот компактный хэтчбек славится надежностью, экономичностью и качеством сборки, что делает его популярным выбором среди европейских водителей.

10. Nissan Frontier 2005-2007: Этот пикап способен выдержать тяжелые условия эксплуатации и является популярным выбором среди тех, кто ищет долговечный транспорт для работы и активного отдыха.

11. Mazda MX-5 1989-1997 годов: Этот компактный спортивный автомобиль известен надежностью, отличной управляемостью и удовольствием от вождения. Mazda MX-5 стал культовым благодаря своей легкости, маневренности и долговечности.

12. Ford Mustang 1964-1973 годов: Этот легендарный маслкар известен не только своим дизайном и производительностью, но и надежностью, что делает его популярным выбором среди коллекционеров и автолюбителей.

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