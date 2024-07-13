Какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов: топ-3 надежных варианта

В современных сложных условиях экономики в Украине поиск качественного и надежного автомобиля по доступным ценам становится большим вызовом для многих покупателей. Рынок подержанных авто предлагает широкий ассортимент, но найти оптимальный баланс между ценой и качеством не всегда является простой задачей.

Специалист автомобильного рынка составил список из трех лучших автомобилей, которые стоят до 4000 долларов и заслуживают внимания покупателей. Среди них есть довольно неожиданные варианты. Об этом пишет Телеграф.

Volkswagen Passat B5

На третьем месте рейтинга находится Volkswagen Passat B5 – немецкий бестселлер с дизельным двигателем объемом 1.9 литра. Этот среднеразмерный автомобиль производился брендом Volkswagen с 1996 по 2005 год. Он известен своей надежностью, экономичностью и мощностью. Особенно привлекательными являются модели в кузове универсал, который обеспечивает практичность для ежедневного использования. Автомобиль получил много положительных отзывов за качество сборки, использованные материалы и комфорт.

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Мазда 6

На втором месте находится Mazda 6. Несмотря на некоторые проблемы с коррозией кузова, этот автомобиль привлекает покупателей стильным дизайном, комфортным салоном и приятными ощущениями во время езды. Mazda 6 – это выбор для любителей стильных авто и динамичного вождения. Модель позиционируется как комфортный автомобиль среднего класса со спортивным акцентом.

Mitsubishi Lancer

Возглавил рейтинг Mitsubishi Lancer. Даже несмотря на отсутствие ощутимой динамики или устойчивости к коррозии кузова, этот автомобиль привлекает исключительной надежностью. Эта характеристика делает Lancer лучшим выбором в своей ценовой категории. Кроме того, Lancer известен как один из самых экономичных автомобилей в своем классе.

Напомним, ранее UAportal писал о топ-5 хороших вариантах авто в Украине до 200 тыс. грн.

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