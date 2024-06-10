Какие аквапарки Украины будут работать в 2024 году: не упустите открытие крупнейшей водной локации в Днепре

Аквапарк станет отличным решением летнего отдыха для всей семьи. Водные локации с горками в помещениях и под открытым небом, есть во многих крупных городах Украины. Какие из них будут работать в этом году, сколько будут стоить и какие условия предложат рассказывает UAPortal.

Аквапарк Happy Day – Днепр

Драйвовые спуски под открытым небом в Днепре. Источник: @dnepr_aquapark Драйвовые спуски под открытым небом в Днепре. Источник: @dnepr_aquapark

Открытие сезона 2024 объявлено ко Дню защиты детей, поэтому праздник должен быть веселым и незабываемым. В крупнейшем аквапарке Днепра посетителей ждут:

водные горки и крутые спуски под открытым небом;

водные аттракционы на разновозрастные группы;

детская и взрослая зона отдыха;

анимационная программа при открытии и каждые выходные;

зона ресторанов и фаст-фуда;

отдельные бунгало и беседки для уютного отдыха;

VIP зона (отдельная оплата).

Цены на сезон 2024: в будние дни цена билета для взрослого составляет от 440 – 500 грн, детского – от 410 – 470 грн, в зависимости от часов посещения. В выходные и праздничные дни взрослый билет от 470 до 530 грн., детский от 440 – 500 грн. Дети до 110 см – вход бесплатный. Военнослужащие и их семьи могут посетить аквапарк бесплатно каждый вторник. Залог за ключ от камеры хранения 200 грн. Дополнительные услуги: беседки, VIP зона, аренда полотенец оплачиваются отдельно.

Аквапарк работает в режиме военного положения, во время воздушной тревоги пользоваться аттракционами и горками запрещено. На территории аквапарка работает укрытие.

Аквапарк "Одесса" - Одесса

Яркие впечатления вашего лета в Одессе вопреки всему. Источник: @aquapark_odessa Яркие впечатления вашего лета в Одессе вопреки всему. Источник: @aquapark_odessa

Один из крупнейших аквапарков Украины под открытым небом расположен на 7 км Овидиопольской дороги, возле Одессы. Большое количество развлекательных зон как для детей, так и для взрослых привлекает сотни тысяч туристов каждый год, несмотря на все преграды. Взлетите с 19 метровой водяной горки и насладитесь:

волновыми бассейнами;

большим детским аква-городком;

ленивой рекой в 500 метров;

5-ю бассейнами;

свыше 25 водных аттракционов;

5-ма гидромассажными зонами;

6-ю зонами для загара;

песчаным пляжем;

зонами кейтеринга.

Цена билетов на сезон 2024 составит: в будний день взрослые – 700 грн, дети – 400 грн; праздничные и выходные дни – 900 грн, дети – 500 грн. Дети до 3-х лет и именинники – вход бесплатный. Скидка в 10% предоставляется группам от 20 человек.

Во время объявления воздушной тревоги все посетители должны пройти в укрытие или покинуть зону аквапарка.

Аквапарк "Пляж" – Львов

Веселье для всей семьи в аквапарке Львова. Источник: https://aqualviv.com.ua/ Веселье для всей семьи в аквапарке Львова. Источник: https://aqualviv.com.ua/

Холодиться в летнюю жару могут и львовяне и гости города. Водная локация с горками работает в течение всего года по адресу ул. Княгини Ольги, 114. Летом открываются дополнительные локации под открытым небом. Помимо развлечений и водяных горок на территории аквапарка работает:

фитнес-центр. Занятия возможны как с тренером (группы), так и индивидуально;

секции по плаванию. детские и взрослые группы;

магазин "Акваспорт", где можно приобрести все необходимое оборудование и одежду для занятий плаванием;

Ямми бар – от романтического ужина до посиделок с друзьями.

Цены на сезон 2024 : на полный день – 490 грн, на полный день + зона релакса – 590 грн. Льготные билеты составляют 350 грн. на целый день. Семейные билеты от 1 100 грн (3 человека на целый день). Участникам боевых действий действует 20% скидка (при наличии удостоверения).

Аквапарк "Карпатия" – Мукачево

Релакс день в аквапарке ''Карпатия'' – Мукачево. Источник: https://www.aquakarpatia.com.ua/ Релакс день в аквапарке ''Карпатия'' – Мукачево. Источник: https://www.aquakarpatia.com.ua/

Приятным дополнением к веселым горкам и огромным бассейнам стал термальный оздоровительный бассейн (Беркут) с бурлящей минеральной водой. Уникальность карпатского аквапарка в природных источниках, питающих сразу несколько внутренних и наружных бассейнов. Добавьте к оздоровлению такое веселье как:

японский водопад;

Ивор – зона для самых маленьких посетителей;

плавательный бассейн под открытым небом, длиной 25 метров;

Синевирская волна – волны до 65 метров в длину;

соляная комната;

баня;

фудкорт.

Цены на сезон 2024: по будням взрослые – 500 грн (целый день), дети – 300 грн (целый день). Праздничные и выходные дни 800 и 350 грн соответственно. Дети до 130 см – бесплатно (в сопровождении взрослого). Льготные категории – скидка 20%.

Аквапарк Мавка – Буковель

Релакс-комплекс в Буковеле ''Voda club''. Источник: https://bukovel.com/ Релакс-комплекс в Буковеле ''Voda club''. Источник: https://bukovel.com/

Открытие аквапарка в Буковеле намечено на лето 2024 года. Об этом украинским СМИ сообщили в пресс-службе Film.ua. На территории аквапарка планируется открытие:

9-ти бассейнов;

9-ти саун;

зоны детских развлечений для самых маленьких;

от 7 до 14 водных спусков (постепенное увеличение);

рестораны, бары и фудкорты.

Пока информация о ценах и дате открытия неизвестна. Напоминаем, что на территории курорта Буковель в течение всего года работает релакс–комплекс Вода SPA, где посетителям предлагают водные развлечения в бассейнах и оздоровление в саунах, парных, соляной пещере, джакузи и других водных релакс локациях.

Не откладывайте в дальний шкаф купальный костюм, выберите один из аквапарков Украины, чтобы обязательно поплавать этим летом.