Какие 4 бытовые вещи можно использовать как эффективное удобрение

Кто из нас не мечтает о пышных и цветущих комнатных растениях? Конечно, для этого им нужна не только наша любовь, но и качественная подкормка.

Не всегда есть возможность или желание покупать готовые удобрения в магазине, ведь существует множество бюджетных и экологичных альтернатив, всегда под рукой. Об этом пишет zaxid.net.

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1. Аквариумная вода:

Этот отличный стимулятор роста содержит много полезных веществ и имеет нейтральный pH.

Использовать аквариумную воду рекомендуется весной или в начале лета, когда у комнатных растений начинается активный рост.

С середины лета лучше воздержаться от такой подкормки.

Важно! Не поливайте цветы аквариумной водой чаще раза в месяц, чтобы не закислять почву.

2. Зубная паста:

Неожиданно, но зубная паста может стать отличным удобрением!

Растворите треть тюбика пасты в 1 литре воды и поливайте этой смесью ваши зеленые друзья.

Корни растений укрепятся, а сами цветки приобретут более здоровый вид.

3. Луковый коктейль:

Луковый сок богат микроэлементами, необходимыми для роста комнатных растений.

Приготовьте луковый отвар: залейте 50 г шелухи 2 литрами горячей воды, прокипятите 10 минут, дайте настояться 3 часа.

Процедите и используйте для опрыскивания цветов.

4. Вода от промывки круп:

Гречка, рис, пшено – при промывании этих круп в воду вымываются ценные микроэлементы: железо, кремний, фосфор, магний.

Собирайте эту воду и используйте ее для полива комнатных растений.

Важно!

Перед использованием любого из этих удобрений протестируйте его на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что оно не вызывает ожоги.

Не перекармливайте своих зеленых друзей, соблюдайте правила и рекомендации.

Благодаря этим простым советам ваши комнатные растения всегда будут пышными, здоровыми и радовать вас своим цветением!

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