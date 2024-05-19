Как защитить урожай капусты от улиток: эффективный народный настой
Улитки могут нанести значительный вред вашей капусте, поэтому важно принимать меры по их защите. Вот несколько простых и эффективных методов, которые помогут вам избавиться от улиток на вашем участке.
Применяя эти простые методы, вы сможете оградить свою капусту от улиток и получить обильный урожай. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.
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1. Горячий душ:
- Полейте вечернюю капусту теплой водой (45-50°C).
- Улитки не переносят жару и погибнут от горячей воды.
2. Горчица:
- Приготовьте раствор из 100 г горчичного порошка на 10 литров воды.
- Обрызгайте этим раствором листья капусты.
- Горький запах горчицы отпугивает улиток.
3. Уксус:
- Разведите 1 стакан 9% столового уксуса в 10 литрах воды.
- Обработайте этим раствором листья капусты.
- Кислый запах уксуса отпугивает улиток.
4. Жгучая смесь:
- Смешайте по 1 столовой ложке соли, горчицы и красного перца.
- Разведите смесь в 1 литре воды.
- Обрызгайте этим раствором все части растения.
- Улитки не переносят жгучие запахи.
5. Зола и табачная крошка:
- Смешайте в равных пропорциях древесную золу и табачную крошку.
- Посыпьте сухой смесью землю вокруг капусты.
- Этот метод отпугивает улиток на длительное время.
Важно:
- Повторяйте эти методы регулярно, особенно после дождя.
- Защищайте капусту от улиток в течение всего вегетационного периода.
- Собирайте улиток вручную утром или вечером, когда они наиболее активны.
- Используйте ловушки для улиток, например пивные ловушки.
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